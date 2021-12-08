Gigabyte предупреждает, что более дешевые материнские платы не получат PCIe 5.0

Основываясь на утечке информации о материнских платах Intel серии 600, можно было легко сделать вывод, что все материнские платы 600 серии получат поддержку PCIe 5.0, но, увы, это не так. Мы уже видели несколько вышедших плат Z690 без PCIe 5.0 и благодаря источнику теперь известно, что Gigabyte B660 Gaming X DDR4 также не будет поддерживать PCIe 5.0.

Судя по фото, ближайший к процессору слот x16 использует один из старых усиленных слотов Gigabyte PCIe 4.0, тогда как все его платы Z690 с поддержкой PCIe 5.0 используют новый, белый тип слота. Эти слоты также используют визуально другой вид усиления. Из 18 доступных линий PCIe четыре от ЦП используются для самого верхнего слота M.2, еще четыре PCIe 4.0, скорее всего, используются для другого слота M.2, а третий - PCIe 3.0. Остается две линии PCIe 4.0 и четыре линии PCIe 3.0. Предполагается, что две линии PCIe 4.0 используются для двух слотов PCIe x16 в нижней части платы.

Плата оснащена ожидаемыми четырьмя портами SATA, двумя задними портами USB 3.2 10 Гбит/с, а также передним разъемом для порта USB 3.2 на 20 Гбит/с. Есть также пара портов USB 3.2 5 Гбит/с. На плате также есть DisplayPort и HDMI, хотя неизвестно, какого они типа, но больше всего похожи на DP 1.2 и HDMI 1.4. Как следует из названия платы, на этой плате используется память DDR4. В отличие от большинства плат Gigabyte Z690, B660 Gaming X имеет полный набор 3,5-мм аудиоразъемов. Также поддерживается Q-Flash Plus от Gigabyte.
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