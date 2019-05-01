Gigabyte также отмечает 50-летие AMD c новым продуктом. Они выпускают специальную версию материнской платы X470 Aorus Gaming 7 WiFi в новой коробке и настраиваемой светодиодной полосой. Поверх этого может быть наложен оверлей, так что освещение можно регулировать по желанию.

На плате расположен большой логотип AMD 50, и единственным изменением является добавление регулируемой светодиодной ленты RGB. Это рядом с 24-контактным разъемом питания.

Цвета можно регулировать с помощью программного обеспечения Gigabyte RGB Fusion. В остальном материнская плата идентична с обычной версии. Цена специального издания пока неизвестна.