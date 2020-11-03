Gigabyte выпускает бюджетные серверные материнские платы для AMD EPYC 7002

Gigabyte объявила о выпуске двух новых серверных материнских плат, расширяющих каталог плат оснащенных сразу двумя слотами под процессор AMD EPYC 7002 2-го поколения, что позволяет создавать чрезвычайно требовательные многопоточные приложения, используемые в ИИ, научных вычислениях и многих других областях.для

MZ71-CE0 и MZ71-CE1 очень похожи на более дорогую MZ72-HB0, который более многофункциональна и поддерживает подключение нескольких PCIe Gen 4 NVMe накопителей и слотов расширения. Новые бюджетные платы больше ориентированы на PCIe Gen 3, но предлагают некоторую поддержку PCIe Gen 4, а главное их отличия только в пропускной способности контроллера Ethernet, 10 Гбит/с у MZ71-CE0, и 1 Гбит/с у MZ71-CE1.
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