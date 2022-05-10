Gigabyte выпускает материнскую плату Z690I AORUS ULTRA PLUS для процессоров Intel Core 12-го поколения

Компания Gigabyte объявила о выпуске материнской платы Z690I AORUS ULTRA PLUS для процессоров Intel Core 12-го поколения.

Материнская плата представлена в форм-факторе Mini-ITX. Она включает в себя 12-слойную печатную плату и 10 + 1 + 2-фазную цифровую схему питания VRM среди своих основных функций, в дополнение к контроллеру Killer Wi-Fi AX1690 Wi-Fi 6E, который поддерживает двойной Connect — технология Intel, которая уменьшает задержку, обеспечивая два одновременных подключения Wi-Fi на одном устройстве. Для улучшения отвода тепла в Z690I AORUS ULTRA PLUS используется технология Fins-Array II, тепловая конструкция с тепловыми трубками 3-го поколения для наилучшего энергопотребления и управление температурным режимом.

Gigabyte Z690I AORUS ULTRA PLUS получила фирменный дизайн платы серии AORUS. Модель имеет усиленный слот PCIe 5.0. Есть USB 3.2 Gen 2x2 и 3.2 Gen 2 разъемы, поддержка звука с технологией DTS: X Ultra

Компания также выпускает материнскую плату Z690I AORUS ULTRA LITE с поддержкой PCIe 3.0 и Wi-Fi 6. Эта модель также поставляется с модулями памяти DDR5 и DDR4, что является выгодным предложением для создания мини-систем.
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