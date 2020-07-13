Gigabyte выпускает новый BIOS AGESA для материнских плат AMD

Gigabyte объявила о выпуске новой прошивки BIOS для материнских плат AMD. Компания заявила о том, что новое обновление обеспечит производительность и стабильность. Были исправлены известные проблемы. Благодаря тесному сотрудничеству с компанией AMD, Gigabyte выпустит обновление микрокода BIOS в этом месяце. Новая прошивка BIOS может быть обновлена даже без установленного процессора, памяти и видеокарты. Обновление будет доступны на материнских платах чипсета A320, B350, x370, B450, X470, B550 и X570. Обновление с микрокодом AGESA Combo V2 1.0.0.2 и Combo V1 1.0.0.6 поддерживают процессоры третьего поколения AMD Ryzen XT. Скачать обновление для вашей материнской платы можно с официального сайта компании Gigabyte.

Комментарии и отзывы Gigabyte AGESA Combo V2 1.0.0.2 и Combo V1 1.0.0.6
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