Gigabyte выпускает новую игровую мышку AORUS M5

Gigabyte объявила о выпуске новой многофункциональной игровой мышки AORUS M5. Революционная система распределения веса позволяет пользователям регулировать баланс и находить оптимальный вес мыши для обеспечения максимального контроля и гибкости устройства.

AORUS M5 может похвастаться оптическим датчиком с разрешением 16000 точек на дюйм (Pixart 3389), способный выдерживать перегрузку в 50G, что даст вам преимущество в точности прицеливания. Регулировка DPI происходит с шагом в 50 точек на дюйм, что позволит вам максимально тонко настроить уровень чувствительности, а революционная система распределения веса позволит вам настроить центр тяжести и диапазон веса от 118 г до 130,5 г.