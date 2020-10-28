Gigabyte выпускает серебряную версию видеокарты GeForce RTX 3090

Новая видеокарта от Gigabyte будет принадлежать серии VISION, специально выпущенная для разработчиков и создателей контента, она будет выполнена в серебряном(silver) стиле, которая поддерживает функцию «alternate spinning», центральный вентилятор вращается в противоположном направлении, что позволяет оптимизировать распределение воздушных потоков между вентиляторами и значительно снизить негативный эффект от турбулентности. и «3D active fan», которая включает вентиляторы только при необходимости, так что под небольшой нагрузкой видеокарта работает практически бесшумно.

Она также поддерживает такие функции, как «screen cooling», обеспечивающее эффективное рассеивание тепла и воздушного потока, и регулировку подсветки с помощью «RGB FUSION 2.0». Кроме того, в ней используется «металлическая задняя пластина», повышающая общую жесткость платы, и сертифицированные «Ultra Durable» высококачественные компоненты, обеспечивающие высокую надежность и устойчивость к разгону.

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