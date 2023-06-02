Gigabyte выпустила апдейт прошивки, избавившись от важной уязвимости

Недавно пользователи из сети обнаружили уязвимость, которая предоставляет возможность взлома прошивки в более чем 250 моделях материнских плат Gigabyte. К счастью, компания выпустила новую бета-версию прошивки, которая устраняет потенциальную угрозу безопасности. Здесь важно отметить, что список затронутых моделей включает как новые, так и старые материнские платы, так что Gigabyte в срочном порядке приступила к устранению проблемы, ведь пользователи могут пострадать в огромных масштабах — и тогда производителю придётся сражаться уже в судах за моральную компенсацию. Соответственно, уже сегодня потребители могут загрузить обновлённую прошивку для своих материнских плат на базе процессоров Intel и AMD на официальном сайте Gigabyte.

Правда, стоит отметить, что Gigabyte не предоставила подробной информации о новой прошивке, но производитель, вероятно, внедрил более строгие механизмы безопасности. Согласно информации от самой Gigabyte, улучшенные механизмы безопасности будут обнаруживать и предотвращать вредоносную активность во время загрузки системы. Специалисты по безопасности тоже заявили, что Gigabyte внесла значительные изменения на стороне удалённых серверов. Например, производитель усовершенствовал процесс проверки подписи файлов, загружаемых с удалённых серверов компании на систему пользователя. Проблема лишь в том, что не все умеют и хотят обновлять прошивку своей материнской платы, потому что это трудно.
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