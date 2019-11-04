Gigabyte выпустила самую мощную внешнюю видеокарту

Gigabyte утверждает, что у нее появилось первое в мире решение eGPU с жидкостным охлаждением в форме нового игрового бокса Aorus, оснащенного OEM-видеокартой GeForce RTX 2080 Ti 11G. Gaming Box оснащен встроенным блоком питания мощностью 450 Вт и имеет сетевой чип для подключения по проводной сети для минимальных помех при передаче во время игр.

Помимо всех функций и улучшений, игровая приставка оснащена множеством входов / выходов для подключения. USB 3.0 расположен в нижней части передней панели, а на задней панели расположены еще два порта USB 3.0, порт Ethernet и порт Thunderbolt 3 типа C для подключения игровой приставки к ноутбуку, способный обеспечить 100 Вт для зарядки и выше.

Цена:

Видеовыход обрабатывается тремя портами DisplayPorts, одним портом HDMI и USB-C (VirtualLink). Размер корпуса составляет 300 мм (L) x 140 мм (W) x 173 мм (H) и весит почти 3,7 кг. Он также поставляется с движком Gigabyte AORUS и RGB fusion 2.0 для синхронизации световых эффектов. Помимо Gaming Box, Gigabyte также будет включать в себя 500-мм кабель Thunderbolt 3 типа C и сумку для переноски вместе с другими предметами в упаковке.Официальная цена на игровую коробку еще не объявлена, но ожидается, что она будет стоить около 2000 долларов.