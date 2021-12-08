Gigabyte зарегистрировала новые модели Gigabyte RTX 3080 12 ГБ, RTX 3070Ti 16 ГБ и RX 6500 XT

Gigabyte недавно разместила список новых видеокарт в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), подтвердив существование будущих моделей от NVIDIA и AMD. Gigabyte изначально разместила 10 карт RTX 3080 12 ГБ на разных уровнях, включая AORUS Xtreme, AORUS Master, Gaming, Vision, Eagle и Mini-ITX. В список также входят 6 моделей RTX 3070 Ti 16 ГБ без изначально запланированных карт AORUS Xtreme или Mini-ITX. Эти предстоящие карты от NVIDIA следуют за их недавним выпуском RTX 2060 12 ГБ, в котором они увеличили объем памяти на существующих картах. AMD RX 6500 XT, который, по слухам, будет выпущен в январе 2022 года с 4 ГБ памяти, также появится с тремя перечисленными моделями.