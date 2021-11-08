Гитарный усилитель Amonito

На Kickstarter был выпущен новый гитарный усилитель под названием Amonito, в основе которого лежит аналоговая компактная схема, которая реагирует и звучит как ламповый усилитель. Благодаря комбинации двух вакуумных ламп, 12AX7 и 12AU7, а также МОП-транзисторов которые работают от высокого напряжения, что дает гитаристу максимальный динамический диапазон, что никакая цифровая обработка не справится. «Десятки удобно расположенных маленьких электронных переключателей делают эту ламповую схему одной из самых универсальных на рынке сегодня», - говорят ее создатели.

Гитарный усилитель Amonito имеет три основных сегмента в виде: симбиоза переключаемой аналоговой высоковольтной цепи TUBE и цифровой обработки сигнала, настраиваемого пользовательского интерфейса, который предлагает универсальность и программируемость без необходимости чтения руководства и новой концепции гитарного динамика.

Вам больше не нужно делать выбор между качеством и простотой использования современных гитарных систем. Amonito - это гитарная система усиления, которая объединяет в себе эксклюзивные гитарные эффекты, невероятно звучащую аналоговую схему, мгновенное переключение между пресетами и качественную систему мониторинга громкого звука - все в одном чрезвычайно легком корпусе.