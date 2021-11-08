Гитарный усилитель Amonito имеет три основных сегмента в виде: симбиоза переключаемой аналоговой высоковольтной цепи TUBE и цифровой обработки сигнала, настраиваемого пользовательского интерфейса, который предлагает универсальность и программируемость без необходимости чтения руководства и новой концепции гитарного динамика.
Вам больше не нужно делать выбор между качеством и простотой использования современных гитарных систем. Amonito - это гитарная система усиления, которая объединяет в себе эксклюзивные гитарные эффекты, невероятно звучащую аналоговую схему, мгновенное переключение между пресетами и качественную систему мониторинга громкого звука - все в одном чрезвычайно легком корпусе.