Glamos превратит любой цифровой экран в интерактивную сенсорную панель

Glamos - это крошечное устройство, которое использует технологию LIDAR для проецирования своего рода виртуального сенсорного экрана везде, где это необходимо, превращая телевизоры или проекторы в гигантские дисплеи с управлением движением, к которым не нужно прикасаться.

Гаджет использует свет для отслеживания движения в определенной области. Используя модуль вращающегося зеркала, он проецирует чувствительное к движению поле, которое распространяется в полукруге на 180 градусов шириной до 1 м. Производя обнаружение 40 раз в секунду, устройство может распознавать даже быстрые движения. Так вы можете играть в мобильные игры на своем телевизоре или прокручивать рецепт, не касаясь планшета грязными руками.

Glamos работает с целым рядом различных устройств и подключается через Micro USB или через Bluetooth. Поставки Glamos должны начаться в июне, ориентировочная стоимость $ 120.