Глобальная нехватка микросхем сохранится до 2022 года

В настоящее время мир страдает от серьезной нехватки полупроводников.

Это повлияло на различные отрасли по всему миру, поскольку отрасль испытывает трудности из-за различных сложных препятствий и вероятно, что дефицит продлится до 2022 года. Дефицит сначала затронул автомобильную промышленность, поскольку чипы управляли различными функциями, такими как тормоза, двери, дворники и многое другое. И теперь эта проблема также затрагивает потребительские электронные товары, такие как смартфоны, рынок ПК, и даже бытовую технику, такую ​​как стиральные машины и микроволновые печи.

Два основных препятствия, с которыми ситуация сталкивается на данный момент, включают пандемию коронавируса, а также продолжающиеся торговые споры между США и Китаем, которые затронули цепочки поставок.
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