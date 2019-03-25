Глобальная точка доступа Somewear

Используйте телефон в качестве устройства спутниковой связи с глобальной точкой доступа Somewear.

С помощью приложения и точки доступа Somewear у вас есть доступ к множеству цифровых товаров, где бы вы ни находились. Глобальная точка доступа позволяет вам наслаждаться двусторонней спутниковой передачей текстовых сообщений. Кроме того, эта функция позволяет общаться из любой точки мира. Благодаря кнопки SOS вы будете всегда в безопасности.

Точка доступа Somewear также предоставляет информацию о погоде, чтобы вы могли следить за предстоящими условиями. Для отслеживания вашего местоположения во время вашего пребывания на улице требуется интервальное отслеживание местоположения.