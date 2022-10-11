Глобальная версия Moto Razr 2022 окажется очень дорогой

Авторитетный информатор Роландт Квандт раскрыл европейскую цену складного смартфона Moto Razr 2022, который вышел в Китае еще в августе этого года. Утверждается, что в Старом Свете за новинку попросят как минимум 1200 евро, в то время как в Поднебесной она дебютировала по цене в 900 долларов. Для сравнения, другая складная модель, Galaxy Z Flip4, стоит 1100 евро за базовый вариант.

Напомним, что Moto Razr 2022 характеризуется топовой восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, гибким 6,7-дюймовым экраном с кадровой частотой 144 Гц и разрешением 2400:1080 пикселей, 2,7-дюймовым внешним OLED-дисплеем с разрешением 800:573 пикселя, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик OmniVision OV50A оптического формата 1/1,55 дюйма и оптическая стабилизация изображения) и 13 Мп (сверхширик), фронтальной камерой на 32 Мп, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, боковым сканером отпечатков пальцев, аккумулятором ёмкостью 3500 мАч, поддержкой проводной 30-Вт зарядки, толщиной в сложенном состоянии 16,99 мм, в разложенном – 7,62 мм и массой 198 г.
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