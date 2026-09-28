Глобальная версия OPPO Find X10 готова к выходу

Компания OPPO открыла страницу флагманской серии смартфонов Find X10 на своем британском сайте. При внесении депозита в 49 фунтов стерлингов покупатели получат скидку до 200 фунтов стерлингов и комплект телеконвертера Hasselblad на старте приему предзаказов. Точная дата международного релиза пока не объявлена, но появление отдельной страницы явно говорит о скорой премьере. Напомним, что в Китае новое поколение флагманов не вызвало ажиотажа – продажи в первый день оказались на 60% ниже, чем у прошлого поколения.

Напомним, что базовый Find X10 оснащается 3-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 9600M с максимальной частотой 4,2 ГГц и графикой Mali-G1 Ultra MP12, 6,59-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2768:1272 точки, кадровой частотой от 1 до 120 Гц и яркостью 2000 нит, оперативной памятью LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.1, кремний-углеродным аккумулятором ёмкостью 8000 мАч, поддержкой 80-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, основной камерой Hasselblad с модулями на 200 Мп (стабилизация уровня CIPA 6.0), 200 Мп (65-мм телеобъектив и стабилизация уровня CIPA 7.0) и 50 Мп (15-мм сверхширик), селфи-камерой разрешением 50 Мп, поддержкой Wi-Fi 7, корпусом толщиной 8,35 мм и массой 216 граммов, защитой от воды и пыли в соответствии со стандартами IP66, IP68 и IP69, боковой панелью из металла с матовой микротекстурой и стеклянной тыльной панелью. Базовая конфигурация с 12/256 памяти оценена на китайском рынке в эквивалент 820 долларов.