Глобальная версия OnePlus 12 получила ограниченный комплект поставки

Сетевые источники обнаружили отличия глобальной версии OnePlus 12 от китайской. Помимо цены, новинка получила урезанный комплект поставки, в котором нет чехла. Такой же комплект получил и OnePlus 12R, вышедший в Китае под названием OnePlus Ace 3.

Напомним, что оцененный в 800 долларов OnePlus 12 оснащается 6,82-дюймовым OLED-экраном с пиковой яркостью 4500 кд/кв.м, разрешением 3216:1440 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и частотой регулировки ШИМ 2160 Гц, 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, испарительной камерой площадью 9000 мм2, аккумулятором ёмкостью 5400 мАч, поддержкой проводной, беспроводной и обратной беспроводной зарядок мощностью 100 Вт, 50 Вт и 10 Вт соответственно, тройной основной камерой с модулями на 50-Мп (сенсор Sony LYT-808), 48 Мп (сверхширик Sony IMX581) и 64 Мп (3-кратный оптический зум), защитой от влаги (степень IP65), стереодинамиками, переключателем Alert Slider, подэкранным сканером отпечатков пальцев и портом USB-C 3.2.
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