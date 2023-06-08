Глобальная версия Realme 11 Pro оценена в 400 долларов

Компания Realme представила глобальные версии смартфонов Realme 11 Pro и 11 Pro+, которые были выпущены в Китае еще в прошлом месяце. Итак, Realme 11 Pro+ оценен в 530 долларов за вариант с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти, а Realme 11 Pro – 400 долларов за версию с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти.

Напомним, что Realme 11 Pro оснащается платформой MediaTek Dimensity 7050, 6,7-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем с разрешением 2412:1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц, ШИМ 2160 Гц и яркостью до 950 нит, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 67 Вт, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 100 Мп (оптическая стабилизация) и 2 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп, поддержкой сотовых сетей пятого поколения, адаптерами Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, двумя динамиками с поддержкой Dolby Atmos и ОС Android 13 с прошивкой Realme 4.0 «из коробки».
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