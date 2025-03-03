Глобальная версия Realme 14 Pro+ стоит 530 евро

Компания Realme представила в Европе смартфон Realme 14 Pro+, который обойдется в 530 евро за версию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Новинка оснащается 6,83-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1,5K, кадровой частотой 120 Гц, яркостью до 1500 нит и частотой ШИМ-затемнения 3840 Гц, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Sony IMX896 оптического формата 1/1,56 дюйма и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 50 Мп (сенсор Sony IMX882, 3-кратный оптический зум и OIS), фронтальной камерой разрешением 32 Мп, 4-нм платформой Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, защитой от пыли и влаги (IP66, IP68 и IP69), АКБ ёмкостью 6000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт и стереодинамиками.