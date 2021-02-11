Глобальная версия Xiaomi Mi 11 Lite готова к выходу

В базе данных Bluetooth SIG обнаружился смартфон Xiaomi Mi 11 Lite, который проходит под модельным названием M2101K9AG. Речь идет о глобальной версии устройства, которая также засветилась и на сайте Малайзийского регулятора SIRIM. Судя по всему, международная версия смартфона выйдет одновременно с китайской.

Согласно многочисленным утечкам, аппарат получит 6 ГБ оперативной памяти, 64 или 128 ГБ флэш-памяти, аккумулятора ёмкостью 4150 мАч, предустановленную фирменную оболочку MIUI 12, поддержку LTE и быстрой проводной зарядки мощностью 33 Вт, дисплей с частотой обновления изображения 120 Гц, тройную тыльную камеру с датчиками изображения разрешением 64 Мп, 8 Мп и 5 Мп, а также восьмиядерную платформу Snapdragon 732G.