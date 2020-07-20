Глобальные Redmi Note 7 получили Android 10

Компания Xiaomi выпустила фирменную надстройку MIUI 11 на базе операционной системы Android 10 для владельцев глобальных версий Redmi Note 7. Пока прошивка 11.0.1.0 QFGMIXM проходит под статусом Beta Stable и распространяется «по воздуху» среди некоторых, случайно выбранных, пользователей. Позже, когда прошивке присвоят статус стабильной, обновление станет доступно для остальных пользователей. Помимо всех нововведений апдейт привносит июльский патч безопасности Android.

Напомним, что Redmi Note 7 оснащается 6,3-дюймовым IPS LTPS дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, яркостью 450 кд/кв.м, контрастностью 1500:1 и 84% цветового пространства NTSC, процессором Snapdragon 660, сдвоенной тыльной камерой с новым 48 Мп датчиком Samsung GM1 и 5 Мп вспомогательным сенсором, 13 Мп фронтальной камерой, аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки от адаптера мощностью 18 Вт, портом USB-C и 3,5-мм разъемом для наушников.