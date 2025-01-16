Глобальные продажи Redmi Note 14 Pro 5G и Note 14 Pro +5G стартовали

Стартовала продажа сразу двух смартфонов Redmi Note 14 Pro 5G и Redmi Note 14 Pro +5G на Aliexpress со скидками. Работает Redmi Note 14 Pro +5G на базе процессора Qualcomm Snapdragon 7s Gen3. Чип прошлого поколения, но успевший себя хорошо зарекомендовать во флагманском сегменте. Предлагаются вариантами от 8 до 12 Гбайт оперативной памяти LPDDR4X и внутренние накопители от 256 до 512 Гбайт типа UFS 2.2. Оснащение высокопроизводительное, позволяющее играть в современные игры и запускать ресурсоемкие приложения.

Оснащен аккумулятором с емкостью 5110 мАч, обеспечивающим длительное время автономной работы. Поддерживается быстрая зарядка 120 Вт и сам адаптер с евровилкой идет в комплекте. Изображение выводится на экран с диагональю 6.67 дюймов матрицей CrystalRes AMOLED с разрешением 2712х1220 пикселей. Частота обновления 120 Гц с пиковой яркостью 3000 нит, защищен стеклом Gorilla Glass Victus 2. За съемку отвечает камера с матрицей 200 Мп с поддержкой оптической стабилизацией. Фронтальная камера 20 Мп. Предустановлена операционная система Xiaomi HyperOS с длительным циклом обновления. Корпус защищен от воды и пыли по стандарту IP68. Поддерживает разблокировку AI Face Unlock и звук Dolby Atmos.
Redmi Note 14 Pro + 5G характеристики и цены.

Redmi Note 14 Pro 5G проще по техническому оснащению, работает на процессоре MediaTek Dimensity 7300 Ultra. Установлена матрица AMOLED c тем же разрешением и обновлением 120 Гц. Здесь аккумулятор 5110 мАч с зарядкой 45 Вт. Поддерживает бесконтактные платежи и также с защитой IP68.
Redmi Note 14 Pro 5G характеристики и цены.
При использовании промокодов: PRO5G40 ($40) - цены снижаются до 28 885 раб за смартфон с (8GB+256GB); до 31 500 руб за н12GB+256GB и 33 459 руб за модификацию 12GB+512GB.
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