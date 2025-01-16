Глобальные продажи Redmi Note 14 Pro 5G и Note 14 Pro +5G стартовали

Оснащен аккумулятором с емкостью 5110 мАч, обеспечивающим длительное время автономной работы. Поддерживается быстрая зарядка 120 Вт и сам адаптер с евровилкой идет в комплекте. Изображение выводится на экран с диагональю 6.67 дюймов матрицей CrystalRes AMOLED с разрешением 2712х1220 пикселей. Частота обновления 120 Гц с пиковой яркостью 3000 нит, защищен стеклом Gorilla Glass Victus 2. За съемку отвечает камера с матрицей 200 Мп с поддержкой оптической стабилизацией. Фронтальная камера 20 Мп. Предустановлена операционная система Xiaomi HyperOS с длительным циклом обновления. Корпус защищен от воды и пыли по стандарту IP68. Поддерживает разблокировку AI Face Unlock и звук Dolby Atmos.
Redmi Note 14 Pro 5G проще по техническому оснащению, работает на процессоре MediaTek Dimensity 7300 Ultra. Установлена матрица AMOLED c тем же разрешением и обновлением 120 Гц. Здесь аккумулятор 5110 мАч с зарядкой 45 Вт. Поддерживает бесконтактные платежи и также с защитой IP68.