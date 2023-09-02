Глобальную версию Honor Magic V2 придется подождать

Вчера компания Honor представила глобальную версию складного смартфона Magic V2, который вышел в Китае еще в июле. Сегодня в интервью изданию Android Authority представители Honor заявили, что европейский продажи Magic V2 стартуют только в первом квартале следующего года. Цена объявлена не была, но, скорее всего, она окажется на уровне Magic Vs, то есть, 1600 евро.

Напомним, что смартфон характеризуется 6,43-дюймовым внешним OLED-экраном с разрешением 2376:1060 пикселей, частотой обновления 120 Гц, частотой регулировки ШИМ 3840 Гц и пиковой яркостью 2500 кд/кв.м, 7,92-дюймовым гибким OLED-дисплеем с разрешением 2344:2156 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1600 кд/кв.м, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Advanced Edition, двумя 16-Мп селфи-камерами и тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп, 50 Мп (сверхширик) и 20 Мп (телеобъектив с зумом до 40х), батареей ёмкостью 5000 мАч и системой охлаждения площадью 29 000 мм2.