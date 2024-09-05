Глобальную версию Honor Magic V3 оценили в 2000 евро

Компания Honor представила глобальную версию складного смартфона Magic V3, который вышел в Китае минувшим летом. В Старом Свете новинка будет доступна в черной, зеленой и оранжевой расцветках по цене в 2000 евро.

Напомним, что аппарат оснащается флагманской однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, корпусом из аэрокосмического углеволокна с толщиной в сложенном состоянии 9,2 мм и в разложенном 4,35 мм, водонепроницаемостью до 2,5 м, батареей ёмкостью 5150 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 66 Вт и 50 Вт соответственно, поддержкой спутниковой связи, двумя 20-Мп фронтальными камерами, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50-Мп, 40 Мп (сверхширик) и 50 Мп (телефото), 6,43-дюймовым внешним OLED-экраном с разрешением 2376:1060 пикселей, яркостью 1800 кд/кв.м и частотой регулировки ШИМ 4320 Гц, 7,92-дюймовым внутренним OLED-дисплеем с разрешением 2344:2156 пикселей и кадровой частотой 120 Гц.
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