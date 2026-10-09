Глобальную версию OPPO Find X10 представят 21 октября

Компания OPPO объявила, что официальная презентация глобальных версий флагманских смартфонов Find X10 и Find X10 Pro Max состоится 21 октября в Испании. Будут ли международные версии отличаться от китайских, пока не сообщается.

Напомним, что базовая модель OPPO Find X10 имеет в своем оснащении 3-нанометровый процессор MediaTek Dimensity 9600M с тактовой частотой 4,2 ГГц и графическим адаптером Mali-G1 Ultra MP12, 6,59-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2768:1272 пикселя, частотой обновления от 1 до 120 Гц и яркостью 2000 нит, ОЗУ LPDDR5X, встроенную память UFS 4.1, кремний-углеродную батарею ёмкостью 8000 мАч, поддержку проводной и беспроводной зарядок мощностью 80 Вт и 50 Вт, основную камеру Hasselblad с модулями на 200 Мп (стабилизация уровня CIPA 6.0), 200 Мп (65-мм телеобъектив и стабилизация уровня CIPA 7.0) и 50 Мп (15-мм сверхширик), фронтальную камеру разрешением 50 Мп, поддержку Wi-Fi 7, корпус толщиной 8,35 мм и массой 216 граммов, защиту от воды и пыли (IP66, IP68 и IP69), боковую рамку из металла с матовой микротекстурой и стеклянную заднюю панель.
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