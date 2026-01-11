Представлен огромный планшет ASUS ProArt PZ14

Компания ASUS объявила о выпуске планшета ProArt PZ14, который работает под управлением операционной системы Windows 11. Новинку также оснастили 18-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon X2 Elite с тактовой частотой до 4 ГГц и графическим адаптером Adreno X2-90, активной системой охлаждения с вентилятором, 14-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2880:1800 пикселей, пиковой яркостью 1000 нит в режиме HDR, переменной кадровой частотой до 144 Гц, антибликовым покрытием и поддержкой стилуса MPP 2.0 с 4096 уровнями нажатия, батареей ёмкостью 75 Втч (как 19280 мАч в смартфонах), до 32 оперативной памяти LPDDR5X, до 1 ТБ на M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD, металлическим корпусом массой 790 граммов с защитой от влаги (IP52) и прочностью по стандартам MIL-STD-810H, двумя портами USB 4 Type-C, ридером SD-карт, 13-Мп и 8-Мп камерами, а также адаптером беспроводной связи Wi-Fi 7. Цены и дата начала продаж будут объявлены позже.