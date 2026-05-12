Планшет HONOR Pad 20 получит АКБ на 10100 мАч

Китайские инсайдеры раскрыли основные характеристики планшета HONOR Pad 20, который будет представлен на китайском рынке в ближайшее время. Итак, планшет оснастят 12,1-дюймовым LCD-экраном с разрешением 3K, соотношением сторон 16:10 и частотой обновления изображения 120 Гц, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 c тактовой частотой до 2,8 ГГц и графическим адаптером Adreno 732, батареей ёмкостью 10100 мАч, поддержкой 45-Вт быстрой проводной зарядки, акустикой с шестью динамиками, а также серой, зеленой и розовой расцветками корпуса. Ранее производитель подтвердил, что дисплей будет выполнен по технологии Full-Color Paper-like Screen, призванной снизить нагрузку на глаза.