Планшет HONOR Pad 20 получит АКБ на 10100 мАч

Китайские инсайдеры раскрыли основные характеристики планшета HONOR Pad 20, который будет представлен на китайском рынке в ближайшее время. Итак, планшет оснастят 12,1-дюймовым LCD-экраном с разрешением 3K, соотношением сторон 16:10 и частотой обновления изображения 120 Гц, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 c тактовой частотой до 2,8 ГГц и графическим адаптером Adreno 732, батареей ёмкостью 10100 мАч, поддержкой 45-Вт быстрой проводной зарядки, акустикой с шестью динамиками, а также серой, зеленой и розовой расцветками корпуса. Ранее производитель подтвердил, что дисплей будет выполнен по технологии Full-Color Paper-like Screen, призванной снизить нагрузку на глаза.

Планшет Lenovo Legion Y900 11 показали на пресс-рендере …
Компания Lenovo объявила, что презентация игровых планшетов Legion Y900 11 и Legion Y900 13 состоится 19 …
Lenovo Legion Y700 Gen 5 возглавил рейтинг планшетов AnTuTu…
Авторы бенчмарка AnTuTu опубликовали свежий рейтинг самых производительных планшетов под управлением ОС A…
Планшет OPPO Pad Mini показали на рендерах …
Компания OPPO опубликовала качественные изображения планшета Pad Mini, который будет представлен 21 апрел…
Глобальную версию планшета OPPO Pad 5 оценили в 460 евро …
Компания OPPO выпустила на европейский рынок глобальную версию планшета Pad 5, которая сильно отличается …
Официально: планшет OPPO Pad Mini готов к выходу …
Компания OPPO объявила, что официальная презентация планшета Pad Mini состоится 21 апреля в Китае. В тот …
Планшет Lenovo Xiaoxin Pro GT 13 оценили в 405 долларов …
Компания Lenovo объявила о выпуске планшета Xiaoxin Pro GT 13, который основан на 4-нанометровом чипсете …
Honor представила ультратонкий планшет MagicPad 4…
Сегодня компания Honor представила новую версию своего тонкого планшета MagicPad, которая стала ещё изящн…
Представлен планшет Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 …
Компания Lenovo объявила о выпуске планшета Idea Tab Pro Gen 2, который построен на 4-нанометровом процес…
Обзор HUAWEI MatePad 12X Papermatte (2025): универсальный помощник на каждый деньОбзор HUAWEI MatePad 12X Papermatte (2025): универсальный помощник на каждый день
Обзор Kamvas Slate 11. Планшет со стилусом для творчества и развлеченийОбзор Kamvas Slate 11. Планшет со стилусом для творчества и развлечений
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor