Glorious PC Gaming Race Model O для геймеров

Официально представлена новая игровая мышка Glorious PC Gaming Race Model O, которая создавалась специально для заядлых геймером. Например, дизайнеры решили сделать корпус под ладонью из сот. Это позволило уменьшить общий вес мышки и дать вашей ладони возможность дышать воздухов во время активных игр или напряженных матчей. Кроме того, мышка обзавелась переключателями Omron, которые отлично себя зарекомендовали на игровых мышках. Они отлично работают в течение длительного времени и позволяют вам без труда играть хоть несколько лет подряд. Стоимость мышки пока что не раскрывается, но в ближайшем будущем мы ее точно узнаем. Надеемся, что такого рода продукт можно будет получить за вполне адекватные деньги уже скоро.