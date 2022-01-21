GoPro выпускает усовершенствованную батарею Enduro для камер Hero9 и Hero10 Black

GoPro — известный бренд среди любителей спорта благодаря линейке экшн-камер Hero. Последней моделью компании является Hero10 Black, которая была выпущена в сентябре 2021 года. Из-за запросов более качественных аккумуляторов, GoPro выпустила аккумуляторный блок Enduro для моделей Hero9 и Hero10 Black.

GoPro Hero10 Black оснащен аккумулятором емкостью 1720 мАч, который такой же, как у нового аккумулятора Enduro, но разница в том, что новый аккумулятор хорошо подходит для работы в условиях низких температур.

Эта новая батарея GoPro Enduro понравится пользователям, занимающимся зимними видами спорта, поскольку батарея будет оставаться теплой, предотвращая возможное отключение устройства из-за минусовых температур. Компания заявляет, что экшн-камера по прежнему может записывать видео 4K/60fps до 76 минут при температуре до -10°C. Он также может записывать видео 1080p/30fps в течение 115 минут, 4K/120fps в течение 50 минут и 5,3K/60fps в течение 56 минут при тех же температурных условиях.

GoPro утверждает, что способна повысить производительность до 40%. Аккумулятор Enduro заряжается на 13% быстрее, чем стандартные аккумуляторы GoPro.
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