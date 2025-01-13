Godox представила уникальный павербанк MA5R для фотографов

Сегодня компания Godox, известный производитель профессионального фотооборудования, представила свой новый продукт, но уже для смартфонов. Речь про MA5R — это магнитный повербанк с массивом рассеянных светодиодов, способных менять цвет в зависимости от требований пользователя. Устройство, по словам производителя, способно улучшить условия мобильной фотографии и при этом продлить время автономной работы современных смартфонов. Но стоит отметить, что MA5R крепится только к iPhone с MagSafe, смартфонам с поддержкой стандарта Qi2 или устройствам, оснащённым магнитным кольцом на тыльной панели (все остальные устройства за бортом). Также его можно использовать с рук, но, к сожалению, на корпусе устройства отсутствует стандартное крепление для штатива — довольно неприятное упущение, учитывая статус бренда.

Также в компании рассказали, что устройство управляется через мобильное приложение Godox по Bluetooth — в нём можно регулировать цветовую температуру в диапазоне от 1800K до 10000K, чтобы адаптировать освещение к любой среде съёмки. Ещё можно выбрать различные цвета для создания драматических эффектов съёмки или воспользоваться одним из 14 предустановленных спецэффектов. Более того, на тыльной стороне MA5R, рядом с магнитным креплением, расположен небольшой дисплей, отображающий уровень заряда батареи и яркость освещения. На фронтальной же стороне находится дополнительный светодиод, который можно активировать для селфи-съёмки.