Голосовой помощник со встроенным маршрутизатором ASUS Lyra Voice Alexa

Компания ASUS совместно с Alexa выпустила голосовой помощник ASUS Lyra Voice Alexa.

Это устройство сочетает в себе громкий звук и возможность подключения маршрутизатора. Lyra Voice оснащена двумя динамиками мощностью 8 Вт. Кроме того, вы можете взаимодействовать с Alexa и даже управлять другими устройствами вашего умного дома. На стороне маршрутизатора Lyra Voice фактически соединяется с другими устройствами ASUS Lyra. Это означает, что вы можете распространить беспроводное соединение по всему дому благодаря технологии AiMesh. Цельнотканевое покрытие современное, с правильным стилем. Сверху расположены кнопки для стандартных элементов управления, а на задней панели есть простой выключатель и несколько портов. Стоимость девайса составляет 219 долларов.