Google Будет возмещать деньги за Pixel 4a

Компания Google совсем недавно выпустила обновление Battery Performance Program для Pixel 4a, но не предоставила чётких объяснений о том, зачем оно было нужно. В результате прошивка значительно сократила время работы смартфона от батареи, фактически сделав смартфон непригодным для использования для тех немногих пользователей, которые им ещё пользуются. Теперь Google объявила отзыв устройств в Австралии, что проливает больше света на проблему. Оказалось, что обновление снизило максимальное напряжение батареи с 4,45В до 3,95В, что эквивалентно снижению ёмкости заряда на 56%. Возможно, именно поэтому некоторые владельцы Pixel 4a сообщают, что их смартфон разряжается всего за несколько минут после отключения от зарядного устройства.

Согласно официальному уведомлению об отзыве, обновление было направлено на снижение риска перегрева. Пользователям рекомендуется проверить, получали ли они Battery Performance Program update 8 января 2025 года. Проблема затрагивает не все экземпляры Pixel 4a, но если ваш смартфон пострадал, вы можете проверить возможность получения компенсации (правда, стоит отметить, что на данный момент не совсем ясно, в каких странах компенсацию будут выплачивать и какой её размер). При этом сама компания Google никак особо ситуацию не комментирует, хотя на самом деле Pixel 4a относительно новый смартфон — он всего на пять поколений отстаёт от наиболее свежего решения. По современным меркам это не такой уж старый гаджет.