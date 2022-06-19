Google Maps на Android Auto работают неправильно

За последнюю неделю или около того пользователи Google Maps на Android, особенно те, кто использует Android Auto, заметили, что у приложения возникают проблемы с темным режимом. Тема на форумах поддержки Google задокументировала десятки пользователей, которые заметили, что темный режим на Картах Google не работает должным образом, причем наиболее распространенная проблема заключается в том, что Карты постоянно заблокированы в темном режиме на Android Auto. Нормальное поведение, независимо от настроек вашей системы, заключается в том, что Карты на Android Auto переключаются в светлый режим в светлое время суток и переходят в темный режим после захода солнца, что часто соответствует состоянию фар автомобиля. Проблема, похоже, возникает из-за настроек светлого / темного режима вашего телефона. Если на вашем устройстве установлен темный режим, Карты на Android Auto следуют за ним. Но если вы установили его в светлый режим, то же самое будет применяться и в автомобиле. Примечательно, что эта проблема возникала в прошлом, но по большей части была редкостью.

Прямо сейчас сбой темного режима в Google Maps на Android Auto, похоже, происходит из-за последних обновлений для Maps и Android Auto. Карты 11.33 и новее, в частности, кажутся виновником для большинства людей, поскольку ручная установка более старой версии, похоже, решает проблему. Android Auto 7.6 также может быть одним из факторов, но на данный момент это кажется менее вероятным. На данный момент есть два пути решения этой проблемы. Во-первых, чтобы вручную перевести телефон в светлый или темный режим. Во-вторых, вручную установить более старую версию Google Maps.