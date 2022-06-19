Google Maps на Android Auto работают неправильно

За последнюю неделю или около того пользователи Google Maps на Android, особенно те, кто использует Android Auto, заметили, что у приложения возникают проблемы с темным режимом. Тема на форумах поддержки Google задокументировала десятки пользователей, которые заметили, что темный режим на Картах Google не работает должным образом, причем наиболее распространенная проблема заключается в том, что Карты постоянно заблокированы в темном режиме на Android Auto. Нормальное поведение, независимо от настроек вашей системы, заключается в том, что Карты на Android Auto переключаются в светлый режим в светлое время суток и переходят в темный режим после захода солнца, что часто соответствует состоянию фар автомобиля. Проблема, похоже, возникает из-за настроек светлого / темного режима вашего телефона. Если на вашем устройстве установлен темный режим, Карты на Android Auto следуют за ним. Но если вы установили его в светлый режим, то же самое будет применяться и в автомобиле. Примечательно, что эта проблема возникала в прошлом, но по большей части была редкостью.

Прямо сейчас сбой темного режима в Google Maps на Android Auto, похоже, происходит из-за последних обновлений для Maps и Android Auto. Карты 11.33 и новее, в частности, кажутся виновником для большинства людей, поскольку ручная установка более старой версии, похоже, решает проблему. Android Auto 7.6 также может быть одним из факторов, но на данный момент это кажется менее вероятным. На данный момент есть два пути решения этой проблемы. Во-первых, чтобы вручную перевести телефон в светлый или темный режим. Во-вторых, вручную установить более старую версию Google Maps.
Sony Xperia 5 IV получит чипсет Snapdragon 8 Gen 1…
Сетевые инсайдеры поделились подробностями о флагманском смартфоне Sony Xperia 5 IV, официальный релиз ко…
Motorola Edge S30 подешевел к распродаже 618…
Компания Lenovo и принадлежащий ей бренд Motorola снизили цену на смартфон Motorola Edge S30. В рамках пр…
Motorola Edge 30 Ultra c 200-камерой представят 10 мая…
Компания Motorola объявила о том, что первый смартфон с 200-Мп камерой и топовой платформой Qualcomm Snap…
Samsung выпустила приложение Expert RAW Camera для Galaxy Z …
Приложение Samsung Expert RAW было доступно для серии Galaxy S22 и нескольких старых смартфонов Samsung п…
Складной смартфон Huawei Mate Xs 2 оценен в 2 тысячи евро…
Компания Huawei провела глобальную презентацию складного смартфона Huawei Mate Xs 2, который ранее был вы…
Выпущен смартфон Tecno Pova 3 с аккумулятором на 7000 мАч…
Компания Tecno представила смартфон Pova 3. Новинка получила 6,9-дюймовый IPS-дисплей с частотой обновлен…
Apple может использовать 2-нм чипы в iPhone 2025 года…
У Apple много планов для пользователей на ближайшие годы, включая полный переход на нестандартные чипы. К…
Xiaomi Mi 11 подешевел на 85 долларов…
Cетевые источники сообщают, что прошлогодний флагман Xiaomi Mi 11 снова подешевел в Китае. Теперь вариант…
Сравнение Apple iPhone 13 Pro Max и Google Pixel 6. Тест камеры, автономность и оснащениеСравнение Apple iPhone 13 Pro Max и Google Pixel 6. Тест камеры, автономность и оснащение
Обзор realme 8i 4/128 ГБ RU. Удачный середнячокОбзор realme 8i 4/128 ГБ RU. Удачный середнячок
Обзор Cubot King Kong 5. Смартфон для брутальных мужчинОбзор Cubot King Kong 5. Смартфон для брутальных мужчин
Обзор Google Pixel 6. Реальный опыт эксплуатации и тесты камерыОбзор Google Pixel 6. Реальный опыт эксплуатации и тесты камеры
Обзор POCO F3 8/256GB. Экран 120 Гц, NFC и яркий AMOLEDОбзор POCO F3 8/256GB. Экран 120 Гц, NFC и яркий AMOLED
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor