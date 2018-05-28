Смартфон Google Pixel 3 XL получит вырез в экране

Сетевые источники опубликовали фотографии защитных стёкол для флагманов Pixel 3 и Pixel 3 XL, которые еще не были представлены официально. Судя по изображениям, новые Pixel наконец получат дисплеи с соотношением сторон 18:9, а старшая модель – вырез вверху экрана. Там будет расположена фронтальная камера, датчик освещённости, разговорный динамик и датчики 3D-сканера лица. Что до продолговатого выреза в нижней части, то там, предположительно, будет размещена кнопка Home и сканер отпечатков пальцев. Предыдущие слухи прочили смартфонам топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 4 ГБ либо 6 ГБ оперативной памяти, а также 64 ГБ флеш-памяти.