Google Pixel 3A можно ремонтировать

В последние годы производители смартфонов напрочь перестали думать о том, как их устройства можно будет ремонтировать. Если вы случайно уронили устройство на пол и оно треснуло, то несите в ремонт и там вам выдадут прайс по ремонту на треть стоимости гаджета, хотя заменить нужно одну маленькую пластиковую деталь. В компании Google решили немного изменить эту модель и выпустили свой гаджет Google Pixel 3A, который неплохо скомпонован и его действительно можно ремонтировать без особого труда. Специалисты из iFixit разобрали продукт и пришли к выводу, что такая компоновка позволит вам без труда отремонтировать гаджет и заменить практически любой компонент в корпусе. Это приятно, ведь все смартфоны ломаются и хочется их недорого чинить.