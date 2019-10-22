Google Pixel 4 получил медленную зарядку

Как известно, новые флагманские смартфоны Google Pixel получили поддержку быстрой зарядки на 18 Вт, как в iPhone последнего поколения. Стоит заметить, что это меньше, чем у большинства современных флагманов. Например, у тпоовые модели OnePlus имеют быструю зарядку мощностью 30 Вт, топы Huawei – 40 Вт, а у некоторых смартфонов Oppo предусмотрена поддержка быстрой зарядки аж на 50 Вт. Что уж говорить, если недорогой Motorola Moto G7 Plus может похвастаться 27-ваттной зарядкой. Как выяснилось сегодня, и беспроводная зарядка в Pixel 4 тоже не очень быстрая. Согласно сайту Wireless Power Consortium, новые гуглофоны поддерживают беспроводную зарядку мощностью 11 Вт. У предшественника Pixel 3 было в два раза меньше, однако это все равно меньше, чем, например, у Huawei Mate 30 Pro (27 Вт).