Google Pixel 4 выглядит очень странно

На просторах интернета гуляет весьма интересный постер смартфона Google Pixel 4, который слили задолго до официального анонса. Если верить информации инсайдеров, в компании Google просто побоялись сливов и решили, что лучше показать гаджет раньше, чем их начнут сливать поставщики секретной информации. На тыльной стороне вы можете заметить весьма большую площадку для камер, которая выполнена в форме квадрата и довольно неплохо выглядит на самом деле. Очень интересно, как разработчики будут реализовывать остальные преимущества гаджета, но пока что выглядит весьма спорно. Но, если вы давно мечтали о необычном смартфоне от данной компании, то самое время посмотреть в сторону Google Pixel 4 — он смотрится крайне интересно.