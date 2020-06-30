Google Pixel 4a не получит поддержку 5G

В приложении Google Camera версии 7.3 появились сведения о процессоре, который станет основой смартфона Google Pixel 4a. Речь идет о платформе Snapdragon 730, которая, как известно, не имеет поддержки мобильных сетей пятого поколения (5G). Ранее сообщалось, что смартфон также оснастят 5,8-дюймовым OLED Full HD+ экраном, 6 ГБ оперативной памяти, 64 или 128 ГБ встроенной памяти, аккумулятором на 3080 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт, основной камерой на 12 Мп, селфи-камерой на 8 Мп, а также 3,5-мм разъемом. Официальная презентация устройства ожидается 13 июля.

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