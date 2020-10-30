Google Pixel 5 не впечатлил DxOMark

Когда-то смартфоны от компании Google признавались лабораторией DxOMark лучшими камерофонами на рынке, но в последние годы все изменилось. Вот и новенький Google Pixel 5 не смог войти в десятку лучших, заняв 15 место со 120 баллами. За фотовозможности смартфон наградили 129 баллами, а за видеосъемку – 107 баллами. При этом качество работы сверхширокоугольного модуля и цифрового зума было оценено в 49 баллов. Впрочем, здесь стоит сделать оговорку, весь еще очень мало смартфонов из рейтинга DxOMark прошли повторное тестирование по новой методике. Например, Samsung Galaxy Note10+ в итоге получил 116 баллов, а iPhone 11 Pro Max наградили 124 баллами. Так или иначе, но в своем классе Google Pixel 5 выступает как весьма достойный камерофон.