Google Pixel 5 не впечатлил DxOMark

Когда-то смартфоны от компании Google признавались лабораторией DxOMark лучшими камерофонами на рынке, но в последние годы все изменилось. Вот и новенький Google Pixel 5 не смог войти в десятку лучших, заняв 15 место со 120 баллами. За фотовозможности смартфон наградили 129 баллами, а за видеосъемку – 107 баллами. При этом качество работы сверхширокоугольного модуля и цифрового зума было оценено в 49 баллов. Впрочем, здесь стоит сделать оговорку, весь еще очень мало смартфонов из рейтинга DxOMark прошли повторное тестирование по новой методике. Например, Samsung Galaxy Note10+ в итоге получил 116 баллов, а iPhone 11 Pro Max наградили 124 баллами. Так или иначе, но в своем классе Google Pixel 5 выступает как весьма достойный камерофон.

Комментарии и отзывы Google Pixel 5
Обзоры:
Обзор INOI 7 2020. Лучший смартфон лета 2020 года до 5000?Обзор INOI 7 2020. Лучший смартфон лета 2020 года до 5000?
Обзор realme C11 2/32GB. Ультрабюджетник за 100$Обзор realme C11 2/32GB. Ультрабюджетник за 100$
Предварительный обзор vivo X50 Pro 8/256GB. Наушники Vivo TWS NeoПредварительный обзор vivo X50 Pro 8/256GB. Наушники Vivo TWS Neo
Новости:
Смартфон Nokia 3.1 обновили до Android 10

Один из руководителей компании HMD Global Юхо Сарвикас объявил о начале распространения финальной стабиль...
OPPO A15 с процессором Helio P35 и 13-мегапиксельной тройной камерой

Компания OPPO анонсировала новый смартфон A15, который включает в себя модный дизайн, дисплей с каплевидн...
Redmi Note 10 получит 48-Мп камеру

Известный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о смартфонах серии Redmi Note 10, которые...
Обзор Razer Nari Ultimate. Наушники с вибрацией HYPERSENSE и звуком THX Spatial Audio 7.1Обзор Razer Nari Ultimate. Наушники с вибрацией HYPERSENSE и звуком THX Spatial Audio 7.1
Обзор DUNOBIL HONOR DUO. Двухканальный видеорегистраторОбзор DUNOBIL HONOR DUO. Двухканальный видеорегистратор
Обзор Seagate IronWolf Pro 6 TB ST6000NE000. Надежный жесткий диск для NASОбзор Seagate IronWolf Pro 6 TB ST6000NE000. Надежный жесткий диск для NAS
Обзор GIGABYTE GeForce RTX 3070 EAGLE (GV-N3070EAGLE OC-8GD). Тесты видеокарты в 2K и 4KОбзор GIGABYTE GeForce RTX 3070 EAGLE (GV-N3070EAGLE OC-8GD). Тесты видеокарты в 2K и 4K
Обзор HARPER 43U750TS 43Обзор HARPER 43U750TS 43" (2020). Недорогой 43-дюймовый 4K-телевизор
Водоблок Alphacool Eisblock Aurora Plexi...
Водоблок Alphacool Eisblock Aurora PlexiКомпания Alphacool дала старт приему предзаказов на водоблоки Eisblock Aurora Plexi GPX-N RTX 3090/3080 V...
PS5 будут доставлять самолетами...
PS5 будут доставлять самолетамиИнсайдер, который ранее сливал достаточно много достоверной информации об игровой приставке PS5, официаль...
Смартфон Realme V5 засветился в бенчмарк...
Смартфон Realme V5 засветился в бенчмаркВ базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о смартфоне Realme V5, который еще не...
Новые телефоны Redmi Note получили серти...
Новые телефоны Redmi Note получили сертиРанее телефоны Xiaomi с номерами моделей M2007J17C и M2007J22C получили сертификаты китайского ведомства ...
Представлен корпус Razer Tomahawk ...
Представлен корпус Razer Tomahawk Представлен совершенно новый игровой корпус Razer Tomahawk — это первое настольное решение Razer, разрабо...
Новые телевизоры OPPO поставляются с ужа...
Новые телевизоры OPPO поставляются с ужаOPPO совершила набег на рынок смарт-ТВ, выпустив в Китае телевизоры OPPO TV R1 и OPPO TV S1. Последний - ...
Microsoft Surface Duo протестировали в G...
Microsoft Surface Duo протестировали в GВ базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружился результат первого теста складного смартфона Mic...
Идеальный чехол для Xiaomi Redmi K20 / X...
Идеальный чехол для Xiaomi Redmi K20 / XКрупные производители смартфонов достаточно часто делают ставку на дизайн своих гаджетов, так как иначе п...
Xbox Series X запустят 10 ноября ...
Xbox Series X запустят 10 ноября Консоли нового поколения Microsoft, Xbox Series X и Xbox Series S, будут выпущены в один день: 10 ноября ...
Fractal Design и ASRock работают над кор...
Fractal Design и ASRock работают над корКомпании Fractal Design и ASRock объединили усилия для создания корпуса игровой серии Phantom Gaming. За ...
Asus представляет игровой маршрутизатор ...
Asus представляет игровой маршрутизатор Asus выпустила свой первый белый игровой маршрутизатор с Wi-Fi 6, которое получила название RT-AX56U Yout...
Выбираем лучший чехол для iPad Mini...
Выбираем лучший чехол для iPad MiniОчень часто пользователи после покупки планшета спрашивают, например, зачем ...
Обзор NUBI Fresh MIX and GO. Портативный блендер для смузи и протеиновых коктейлейОбзор NUBI Fresh MIX and GO. Портативный блендер для смузи и протеиновых коктейлей
Обзор Candy FCP815X E0/E. Духовой шкаф c Wi-Fi и базой рецептовОбзор Candy FCP815X E0/E. Духовой шкаф c Wi-Fi и базой рецептов
Обзор COLLAR аPUMP. Бесшумный компрессор для аквариума до 100 литровОбзор COLLAR аPUMP. Бесшумный компрессор для аквариума до 100 литров
Обзор Razer Pro Click (RZ01-02990100-R3M1). Лучшая беспроводная мышка для работыОбзор Razer Pro Click (RZ01-02990100-R3M1). Лучшая беспроводная мышка для работы
Обзор In Win EAR065. Классический корпус для удаленной работыОбзор In Win EAR065. Классический корпус для удаленной работы
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor