Google Pixel 5a 5G слили в сеть

В слитой информации за прошлый месяц утверждалось, что Google анонсирует Pixel 5a 5G совсем скоро, 11 июня. Также инсайдеры, которые предоставили эту информацию показали, что его внешний вид нового устройства будет очень похож на прошлогодний Google Pixel 4a 5G. А сегодня свежий отчет 9to5 Google показывает, что Pixel 5a 5G будет работать под управлением процессора Qualcomm Snapdragon 765G. В публикации утверждается, что журналистам издания удалось найти упоминания о телефоне под кодовым названием Barbet вместе с номером модели sm7250 в последней версии Android 12 Developer Preview 3. Предыдущие отчеты показали, что это именно будущий смартфон Pixel 5a 5G. Стоит отметить, что Google ранее использовал чип Snapdragon 765G для работы Google Pixel 5 и Pixel 4a 5G — для компании это уже освоенная платформа.