Google Pixel 6 получает ранний доступ к отслеживанию сердечного ритма и дыхания

Google недавно выпустил Adaptive Sound для Pixel 6 и Pixel 6 Pro, и теперь обычная модель получила поддержку отслеживания сердечного ритма и дыхания через Google Fit, о чем Google объявил в марте. Эти функции позволяют измерять сердцебиение и отслеживать частоту дыхания с помощью камеры и вспышки смартфона. Последний необходим для усиления освещения при измерении частоты сердечных сокращений, чтобы искать изменения в цвете вашего пальца, но данный функционал может оказаться менее удобным для Pixel 6, поскольку камера и вспышка находятся далеко друг от друга.

Google сообщает, что функция мониторинга сердечного ритма на Pixel 6 была точной и соответствовала точности Pixel 5 и трекера Fitbit. Измерение дыхания на Pixel 6 прошло нормально, но стоит отметить, что прямо сейчас они отмечены как экспериментальные, и даже после того, как они полностью готовы к использованию, рекомендуется не полагаться на них для медицинской диагностики.

Обе функции доступны через Google Fit с тегом «ранний доступ» для некоторых пользователей. Когда вы их получите, они появятся внизу вкладки «Главная» или в меню « Обзор», « Основные показатели».