Google Pixel 6 получает ранний доступ к отслеживанию сердечного ритма и дыхания

Google сообщает, что функция мониторинга сердечного ритма на Pixel 6 была точной и соответствовала точности Pixel 5 и трекера Fitbit. Измерение дыхания на Pixel 6 прошло нормально, но стоит отметить, что прямо сейчас они отмечены как экспериментальные, и даже после того, как они полностью готовы к использованию, рекомендуется не полагаться на них для медицинской диагностики.
Обе функции доступны через Google Fit с тегом «ранний доступ» для некоторых пользователей. Когда вы их получите, они появятся внизу вкладки «Главная» или в меню « Обзор», « Основные показатели».