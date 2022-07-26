Google Pixel 6a можно разблокировать без регистрации отпечатка

Прошло совсем немного времени с тех пор, как Google Pixel 6a поступил в продажу для предварительных заказов, и хотя многие пользователи ждут, чтобы получить в свои руки новый телефон, оказывается, что на самом деле он страдает от явной проблемы с датчиком отпечатков пальцев, которая может многих пользователей сильно огорчить. Теперь проблемы с датчиком отпечатков пальцев в телефоне Pixel не являются чем-то новым, Pixel 6 и Pixel 6 Pro страдали от той же проблемы, и хотя компания пыталась исправить их с помощью нескольких обновлений, достигнутый успех был в лучшем случае ограниченным. Что касается проблемы с Pixel 6a, то допустим, что для разблокировки устройства можно использовать незарегистрированные отпечатки пальцев. Недавние видеоролики из различных источников показали, что Pixel 6a можно разблокировать с помощью незарегистрированного отпечатка пальца.

Также есть свидетельства того, что несколько пользователей разблокировали один и тот же телефон без регистрации своего отпечатка пальца. Так что теперь проблема гораздо больше, чем медленный датчик отпечатков пальцев на Pixel 6 и 6 Pro. Однако, учитывая, что устройство еще не дошло до пользователей, мы надеемся, что Google исправит эту проблему, если ее можно исправить с помощью программного обеспечения. Это не первый раз, когда устройство Google Pixel сталкивается с такими проблемами, и хотя серия Pixel 6 в целом является отличной покупкой для тех, кто ищет оригинальный опыт работы с Android, эта проблема с датчиком отпечатков пальцев, если ее не решить, может вызвать много проблем.