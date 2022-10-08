Google Pixel 7 Pro тяжело ремонтировать

Напомним, что новинку оснастили ОС Android 13, однокристальной системой Tensor G2, 12 ГБ ОЗУ и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, поддержкой беспроводной зарядки, чипом Titan M2, защитой от пыли и воды в соответствии со степенью IP68, фронтальной камерой разрешением 10,8 Мп, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация), 12 Мп (сверхширик) и 48 Мп (5-кратный оптический зум), 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением QHD+ и кадровой частотой 120 Гц, а также батареей ёмкостью 5000 мАч.