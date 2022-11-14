Google Pixel 7a готовится к продаже

Смартфоны компании Google пользуются внушительной популярностью среди пользователей, которые хотят получить флагманский смартфон за относительно низкую цену. Всё же стоит понимать, что пока Samsung выпускает флагманы по 1000 долларов, топовое решение от Google стоит всего 700 долларов — это внушительная разница, особенно если пользователи хотят получить максимум возможности за свои деньги. А теперь в продажу готовят Google Pixel 7a, который обладает всеми флагманскими функциями, но стоит как смартфон среднего класса. И это на самом деле очень важный момент, ведь не все готовы отдавать за смартфон внушительные деньги, но при этом все хотят получить хорошие камеры, качественный дисплей и не только. Всё это даст Google Pixel 7a.

Устройство получило систему камер, которая может и не выделяется на фоне конкурентов своими характеристиками, но снимает более чем достойно. Всё же в наше время больше решает система обработки изображений, датчик обработки изображений и собственные алгоритмы, а не только мегапиксели и диафрагма. В этом плане Google Pixel 7a обладает внушительным преимуществом перед конкурентами, особенно если говорить о ночной съёмке, плюс у смартфона имеется дисплей с поддержкой частоты 90 Гц, есть поддержка беспроводной зарядки и самая свежая версия операционной системы Android. Это крайне интересный смартфон, который при своей цене может оставить далеко позади владельцев китайских гаджетов. Ждём в стране от серых поставщиков.