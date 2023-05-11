Google Pixel 7a оказался сильно слабее оригинала

Как и сообщали ранее инсайдеры, компания Google использовала тот же процессор в модели смартфона Pixel 7a, который был представлен в более дорогих моделях Pixel 7 и Pixel 7 Pro прошлого года — Tensor G2. Однако использование одного и того же процессора вовсе не означает, что общая производительность смартфонов будет одинаковой. Например, это наглядно показано в последнем стресс-тесте в среде игровых нагрузок, где новая среднебюджетная модель Google отстаёт от более премиальных моделей. В кратком обзоре, опубликованном видеоблогером Dave2D, автор сравнил модели Pixel 7 и Pixel 7a, пытаясь найти различия, чтобы определить, стоит ли потребителям экономить 100 долларов и приобретать за 499 долларов новый смартфон от Google. Он отмечает, что по характеристикам между двумя моделями есть очень незначительные различия, и если ориентироваться исключительно на характеристики, то более доступная модель выглядит шикарным приобретением.

Однако в самом конце видео он показывает реальный тест, который демонстрирует, что Google была вынуждена сделать некоторые уступки, чтобы достичь цены в 499 долларов для модели Pixel 7a. В тесте игры Genshin Impact, которая требует высокой графической производительности, процессор Tensor G2, работающий в среднебюджетной модели, некоторое время удерживает планку на уровне более дорогих моделей Pixel 7 и Pixel 7 Pro. Однако вскоре производительность процессора начинает снижаться и уходит ниже отметки в 60 кадров в секунду.