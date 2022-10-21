Google Pixel 7a вас разочарует

Некоторое время назад в сети появились слухи о том, что компания Google планирует в ближайшем будущем выпустить в продажу доступный смартфон Pixel 7a, который должен привлечь внимание аудитории качественными камерами нового поколения при достаточно низкой цене. Правда, теперь оказалось, что производитель действительно готовит смартфон к продаже, но он не планирует использовать там камеры нового поколения из новой линейки. На самом деле там будет просто новый процессор Tensor, чтобы реализовать некоторые программные фишки, плюс будет реализована улучшенная система обработки снимков ночью. Всё остальное в аппаратном плане перекочует из текущего поколения в Pixel 7a, так что ожидать какого-то невероятного скачка производительности точно не стоит.

Впрочем, это было вполне ожидаемо — даже флагманские смартфоны нового поколения получаются достаточно недорогими на фоне конкурентов. Топовая версия продается всего за 800 долларов, что по меркам флагманского сегмента просто безумно доступный ценник. Соответственно, Pixel 7a должны продавать примерно долларов за 500 от силы, а в таком сегменте ожидать качественные камеры не стоит. Да и Google на самом деле не особо шикует в плане камер — производитель больше делает упор на качестве обработки и алгоритмах, которые позволяют существенно улучшить качество контента в конечном итоге. Всё же какая разница какая именно камера установлена в смартфоне, если пользователь получает качественный снимок.