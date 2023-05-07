Google Pixel 7a засветился в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о смартфоне Google Pixel 7a, официальная презентация которого запланирована на 10 мая. Бенчмарк подтвердил наличие 8 ГБ оперативной памяти, операционной системы Android 13 и фирменной однокристальной системы Tensor G2 с тактовой частотой до 2,85 ГГц. Аппарат набрал в одноядерном тестировании 1286 баллов, а в многоядерном испытании 2557 баллов.

По предварительным данным, смартфон также оснастят 6,1-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD и частотой обновления 90 Гц, до 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 64 Мп (оптическая стабилизация) и 12 Мп (сверхширик), фронтальной камерой на 10,8 Мп, аккумулятором ёмкостью 4400 мАч, поддержкой 20-Вт проводной и беспроводной зарядок.
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