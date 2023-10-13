Google Pixel 8 Pro оказался прочнее iPhone 15 Pro

Примерно месяц назад известный зарубежный автор контента проверил на прочность новый флагманский смартфон компании Apple под названием iPhone 15 Pro, после чего в интернете достаточно активно обсуждали тот факт, что гаджет за более чем тысячу долларов так легко сминается голыми руками. Но сегодня появился аналогичный тест флагманского смартфона Google Pixel 8 Pro, который оказался лишь немного прочнее, чем конкурент от компании Apple. В рамках теста смартфон выдержал физическую нагрузку и не согнулся в том месте, где iPhone 15 Pro буквально сломался пополам, но в конечном итоге всё же поддался пальцем автора контента и получил критические повреждения. Но на самом деле в этом нет никакой проблемы, потому что никто и не планирую делать настолько прочные смартфоны.

Крупные компании, которые выпускают современные смартфоны, делают ставку на производительность, тонкий и лёгкий корпус, а также на современный дисплей. Если в этот перечень требований добавить ещё и прочный корпус, то пришлось бы идти на какие-то компромиссы, потому что невозможно сделать лёгкий и одновременно прочный смартфон. И так компании на самом деле выгодно, чтобы пользователь сломал свой смартфон через несколько лет, то делать упор на прочность конструкции и создавать неубиваемые устройство просто нет никакого смысла. Гораздо разумнее сделать лёгкие смартфон с хорошим дисплеем и качественной камерой, которые пользователь при первом же падении будет вынужден заменить на что-то более новое.
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