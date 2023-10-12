Google Pixel 8 Pro прошел тест на прочность

Популярный видеоблогер JerryRigEverything опубликовал очередное видео, героем которого стал флагманский смартфон Google Pixel 8 Pro. Новинку отлично справился не только с традиционными испытаниями на царапины и нагрев, но фирменным тестом на изгиб. В отличие, кстати, от iPhone 15 Pro Max, у которого лопнуло стекло на тыльной панели. Справедливости ради, флагман Apple может похвастаться более устойчивым к царапинам стеклом, но в этом компоненте ему проигрывает любой другой смартфон на рынке.

Напомним, что оцененный в 1000 долларов за базовую версию на 128 ГБ флеш-памяти Google Pixel 8 Pro оснащается фирменной однокристальной системой Tensor G3 с чипом безопасности Titan M2, 12 ГБ оперативной памяти, 6,7-дюймовым OLED-экраном с разрешением QHD+ и частотой обновления 120 Гц, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (OIS), 48 Мп (сверхширик) и 48 Мп (5-кратный оптический зум), батареей на 5050 мАч, поддержкой 30-Вт проводной и 23-Вт беспроводной зарядок, защитой от воды и пыли (IP68) и гарантией обновлений ОС в течение семи лет.