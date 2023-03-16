Google Pixel 8 Pro выйдет со старыми камерами

Компания Google активно пытается завоевать рынок смартфонов, но пока что у неё получается достаточно плохо по целому ряду причин — как минимум из-за того, что производитель делает гаджет, который продаётся лишь в некоторых странах мира. Кроме того, при относительно слабом железе смартфоны поискового гиганта стоят на уровне флагмана, так что потенциальные покупатели выбирают обычно другого рода смартфоны. Но сегодня в сети появились новые рендеры смартфона Google Pixel 8 Pro, который, если верить информации инсайдеров, должен эту ситуацию изменить на корню. Суть в том, что устройство получит более внушительную производительность за счёт собственного процессора от компании Google, при этом дизайн станет более привлекательным.

В системе камер, если верить информации инсайдеров, никаких изменений не предвидится — производитель делает ставку на алгоритмы и унифицированный подход к производству системы камер, так что в плане фото и видео новый смартфон если и будет лучше предыдущего, то только на уровне алгоритмов и машинного обучения. С другой стороны, Google Pixel 7 Pro является чуть ли не лучшим смартфоном на современном рынке в области фотографии, так что новый смартфон, вероятно, будет немного лучше — этого достаточно. Вероятно, компания не хочет существенно улучшать камеры, чтобы сохранить низкую стоимость на фоне конкурентов, которые сейчас продаются уже свыше тысячи долларов. У Google в этом вопросе будет определённый бонус.
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